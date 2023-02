Te Wierik vindt onderdak bij FC Emmen na tussentijds vertrek bij FC Groningen

Mike te Wierik vervolgt zijn loopbaan bij FC Emmen. De verdediger liet dinsdag zijn contract bij FC Groningen ontbinden en heeft een dag later dus een nieuwe werkgever gevonden.

Daarop besloot Te Wierik zijn contract in Groningen te laten ontbinden. Dit gaf hem de mogelijkheid om ook na het sluiten van de transfermarkt een nieuwe werkgever te vinden. Nog geen etmaal later is de Hengeveldenaar daar dus in geslaagd.

FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers is verheugd over de komst van de routinier. "Het binnenhalen van Mike was voor ons een buitenkans", zegt hij op de clubsite. "Hij is een zeer betrouwbare speler met een schat aan ervaring. Hij weet precies wat er gevraagd wordt en kan daarin een belangrijke aanvulling zijn in onze selectie. Bovendien kan hij de ploeg op sleeptouw nemen."