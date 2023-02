Oudste profvoetballer ooit (55) gaat verrassend aan de slag in Portugal

Delen via E-mail

De Japanner Kazuyoshi Miura heeft zijn toch al opmerkelijke voetballoopbaan woensdag een bijzondere wending gegeven. De oudste profvoetballer ooit gaat op 55-jarige leeftijd aan de slag op het tweede niveau van Portugal.

Miura voegt zich voor een half jaar op huurbasis bij UD Oliveirense, de nummer veertien de Portugese tweede divisie. Hij is al sinds de zomer van 2005 speler van Yokohama FC.

In 2022 werd Miura al verhuurd aan Suzuka PG, waarvoor hij in achttien wedstrijden tot twee goals kwam. Zijn laatste duel dateert van 20 november vorig jaar. Hij heeft zijn aflopende contract bij Yokohama nog niet verlengd.

Zijn stap naar Oliveirense betekent dat Miura voor de derde keer een Europees avontuur aangaat. De spits speelde in het seizoen 1994/1995 voor Genoa en was in 1999 een half jaar speler van Dinamo Zagreb.