Conte laat galblaas weghalen en ontbreekt voorlopig op de bank bij Tottenham

Tottenham Hotspur moet het de komende tijd zonder manager Antonio Conte stellen. De 53-jarige Italiaan heeft zijn galblaas laten verwijderen en moet daar de komende periode van herstellen.

In een korte verklaring meldt Tottenham dat Conte onlangs onwel werd en dat na medisch onderzoek zijn galblaas is weggehaald. De club laat in het midden hoelang de trainer afwezig is.

Conte en Tottenham zijn bezig aan een wisselvallige reeks. Recent werd verloren van onder meer rivaal Arsenal (0-2) en Manchester City (4-2). De 'Spurs' staan vijfde in de Premier League.

De eerstvolgende wedstrijd, waarbij Conte dus zal ontbreken, is zondag. Manchester City is dan net als op 19 januari de tegenstander. Ditmaal wordt de wedstrijd in het stadion van Tottenham gespeeld.