Ziyech ziet droomtransfer naar PSG definitief afketsen na geblunder Chelsea

De droomtransfer van Hakim Ziyech naar Paris Saint-Germain gaat definitief niet door. Zijn huidige werkgever Chelsea was te laat met het versturen van de formulieren, waarna een hoger beroep van de Franse club woensdag niet mocht baten.

De overgang van de 29-jarige Ziyech van Londen naar Parijs zoemde dinsdag de hele dag rond, maar toen de transferdeadline eenmaal was verstreken, bleek Chelsea de formulieren niet op tijd te hebben ingediend. De clubs waren onderling al akkoord over de huurdeal tot het einde van het seizoen.

Door de administratieve fout van Chelsea kon de overgang van Ziyech niet op tijd worden geregistreerd. De voormalige Ajacied was al in Parijs en had zijn medische keuring ondergaan. PSG ging woensdag zonder succes in hoger beroep.