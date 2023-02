Delen via E-mail

In de winterse transferperiode smeten vooral Engelse clubs met geld, maakte een aantal spelers een Eredivisie-comeback en hoopten sommigen vergeefs op een nieuwe werkgever. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Het zal geen verrassing zijn dat Chelsea deze winter van alle clubs veruit het meeste geld uitgaf. De Londenaren maakten vlak voor de transferdeadline van Enzo Fernández nog even de duurste Premier League-speler ooit (121 miljoen euro). In totaal gaven ze 329,5 miljoen euro uit.

De lijst van Europese clubs die het diepst in de buidel tastten, wordt aangevoerd door Premier League-clubs. Olympique Marseille, dat 40 miljoen euro uittrok voor versterkingen, is de enige niet-Engelse club in de top tien.

Van de Nederlandse clubs gaf AZ het meest uit: 9 miljoen euro. De Alkmaarders bereikten dat bedrag op Deadline Day door Sven Mijnans voor 2,5 miljoen euro vast te leggen. Ajax gaf 8 miljoen euro uit door Gerónimo Rulli te contracteren.

Verschil Engeland en Nederland: ruim 800 miljoen euro

Bij het sluiten van de markt stond de teller voor de twintig clubs in de Premier League op bijna 830 miljoen euro aan uitgaven. Het verschil met de overige Europese competities is groot. Ter vergelijking: de Ligue 1 is met bijna 125 miljoen euro de nummer twee op de lijst.

Na de Bundesliga (ruim 68 miljoen euro), La Liga (bijna 32 miljoen euro), de Serie A (een kleine 31 miljoen euro) en de Russische Premjer-Liga (27,1 miljoen euro) volgt de Eredivisie met ruim 24 miljoen euro aan uitgaven.

Naast Enzo Fernández is Mykhaylo Mudryk, die eveneens naar Chelsea ging, de enige andere speler die minstens 100 miljoen euro opleverde. De bij PSV vertrokken Cody Gakpo en Noni Madueke behoren tot de top tien van duurste wintertransfers.

Feest der herkenning in Eredivisie

Enkele Eredivisie-clubs verrasten in januari met het strikken van een oude bekende. Zo presenteerde Vitesse vlak voor de deadline kind van de club Marco van Ginkel, nadat de club eerder zijn maatje Davy Pröpper al had vastgelegd. Ook Nicolas Isimat-Mirin koos voor een contract in Arnhem.

Ook sc Heerenveen (Jeffrey Bruma, Pelle van Amersfoort en Ché Nunnely) en provinciegenoot SC Cambuur (Ben Rienstra, Navarone Foor en Bjørn Johnsen) haalden drie spelers met Eredivisie-ervaring in huis.

Met Patrick van Aanholt koos ook PSV voor een vertrouwd gezicht. Hekkensluiter FC Groningen strikte vlak voor de deadline oud-Feyenoorder Elvis Manu, terwijl Oussama Darfalou het shirt van FC Emmen gaat dragen. De spits is toe aan zijn vierde Eredivisie-club.

Davy Pröpper en Jeffrey Bruma mogen zich weer Eredivisie-speler noemen. Foto: Vitesse Media/sc Heerenveen

Ziyech en Amrabat lopen droomtransfer mis

De grootste verliezer van Deadline Day en van misschien wel het hele transferwindow is Hakim Ziyech. De oud-Ajacied dacht op de valreep een mooie overstap naar Paris Saint-Germain te maken, ware het niet dat zijn club Chelsea blunderde en te laat was met het aanleveren van de documenten.

Ook WK-uitblinker Sofyan Amrabat zal een nare smaak aan de overschrijvingsperiode overhouden. Zijn club Fiorentina dwarsboomde een droomtransfer naar FC Barcelona. De clubloze Isco zag een verrassende overgang naar Union Berlin in het water vallen.

Dichter bij huis hoopte Ramiz Zerrouki vergeefs op een transfer naar Feyenoord, gold datzelfde voor PEC Zwolle-uitblinker Thomas van den Belt en bleef WK-revelatie Andries Noppert gewoon bij sc Heerenveen.