Ziyech lijkt transfer naar PSG te kunnen vergeten door geblunder van Chelsea

De transfer van Hakim Ziyech van Chelsea naar Paris Saint-Germain lijkt dinsdag op het laatste moment te zijn afgeketst. De overstap was zo goed als rond, maar volgens verschillende media heeft Chelsea de formulieren niet op tijd opgestuurd.

Chelsea en Paris Saint-Germain hadden een akkoord bereikt over een huurdeal tot het einde van het seizoen. Maar bij het afronden van het papierwerk ging het volgens verschillende Engelse en Franse media helemaal mis.

L'Équipe en RMC Sport melden dat Chelsea te laat was met het opsturen van de formulieren. Ook zou de club meerdere keren de verkeerde documenten hebben opgestuurd. Daardoor kon de transfer niet op tijd worden geregistreerd.

De 29-jarige Ziyech was al in Parijs en had de medische keuring al ondergaan. Paris Saint-Germain overweegt bij de Franse competitieorganisator LFP beroep aan te tekenen, maar de kans lijkt klein dat de Marokkaans international alsnog de overstap kan maken.