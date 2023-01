Transfer Ziyech naar PSG lijkt op valreep afgeketst door ontbrekend papierwerk

De transfer van Hakim Ziyech naar Paris Saint-Germain lijkt dinsdag op het laatste moment afgeketst. De overstap leek zo goed als rond, maar volgens verschillende media zijn de formulieren door Chelsea niet op tijd opgestuurd.

Eerder op de avond kwam het nieuws naar buiten dat beide clubs het in de laatste uren van de transferperiode eens waren geworden over een huurdeal. Ziyech was zelf al in Parijs, onderging de medische keuring en zette zijn handtekening al onder een contract.