Van Ginkel verlaat PSV en keert na tien jaar terug bij jeugdliefde Vitesse

Marco van Ginkel heeft PSV op de laatste dag van de winterse transfermarkt verlaten. De middenvelder keert na tien jaar terug bij zijn oude jeugdliefde Vitesse, maken beide clubs woensdag bekend.

De dertigjarige Van Ginkel kwam mede door blessureleed dit seizoen sporadisch in actie bij PSV. De aanvallende middenvelder speelde slechts 54 minuten voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij. Ook na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke was er voor hem weinig perspectief.

Op de laatste dag van de transfermarkt meldde Vitesse zich bij PSV om Van Ginkel over te nemen. In de laatste minuten van Deadline Day kwam de deal rond, waardoor de middenvelder na zijn vertrek in 2013 zijn rentree maakt in Arnhem. De achtvoudig Oranje-international tekent voor anderhalf jaar.

Bij Vitesse wordt Van Ginkel herenigd met Davy Pröpper, die onlangs zijn comeback maakte nadat hij al een jaar gestopt was. Pröpper en Van Ginkel zijn goede vrienden van elkaar en speelden ook samen bij PSV. Ook oud-PSV'ers Cocu en Nicolas Isimat-Mirin zijn werkzaam in Arnhem.

"Ik ben de afgelopen tien jaar op veel mooie plekken geweest, maar een comeback bij Vitesse heb ik in de tussentijd altijd in mijn hoofd gehouden", aldus Van Ginkel. "Deze club heeft mij grootgebracht, als voetballer en als mens. Het is prachtig om nu terug te keren, helemaal nadat Davy hetzelfde heeft gedaan. Het voelt alsof er oude tijden herleven, ook met de huidige technische staf bij Vitesse."

Marco van Ginkel was eerder erg succesvol bij Vitesse. Foto: Pro Shots

Van Ginkel was smaakmaker in Arnhem

Van Ginkel werd op elfjarige leeftijd opgepikt door Vitesse en groeide er met zijn passes en assists uit tot smaakmaker. In 2013 werd hij voor een kleine 10 miljoen euro verkocht aan Chelsea. Mede door aanhoudend blessureleed brak hij nooit door in Londen.

Van Ginkel werd vervolgens drie keer verhuurd aan PSV. Twee van de drie keer was dat succesvol: in 2016 en 2018 werd hij onder Cocu kampioen met de Eindhovenaren. In 2021 verkaste hij transfervrij naar Brabant, maar hij kon er zijn eerdere successen nooit herhalen.