Chelsea maakt van Fernández op valreep duurste Premier League-speler ooit

Na een wekenlange transfersoap is Chelsea er in de laatste uren van Deadline Day in geslaagd om Enzo Fernández van Benfica over te nemen. De middenvelder wordt voor 121 miljoen euro weggeplukt bij de Portugezen en is daarmee de duurste aankoop ooit van een Premier League-club.

De 22-jarige Fernández tekent een contract voor 8,5 jaar bij Chelsea. Pas een uur voor het verstrijken van de transferdeadline meldden verschillende media dat de veelbesproken overgang rond is. De laatste formaliteiten werden op tijd afgerond.

Chelsea maakte zo op het allerlaatste moment een einde aan de transfersoap die de hele maand duurde. Vanwege een clausule in zijn contract kon Fernández voor een vaste afkoopsom van zo'n 120 miljoen euro worden overgenomen. Chelsea wilde daar eerst niet aan voldoen, terwijl Benfica weigerde over de transfersom te onderhandelen. Fernández had juist zijn zinnen op een transfer gezet.

De perikelen leidden tot ergernis bij Benfica-trainer Roger Schmidt, die de handelwijze van Chelsea "respectloos" noemde. "Chelsea zegt de clausule te kunnen betalen. Door hem op die manier gek te maken, proberen ze Fernández aan hun kant te krijgen. En later willen ze dan over die clausule onderhandelen. Dat kan ik niet accepteren", zei de voormalige coach van PSV.

Nu de transfer toch doorgaat, mag Fernández zich de duurste Premier League-aankoop ooit noemen. Het record was in handen van Manchester City, dat anderhalf jaar geleden 117,5 miljoen neerlegde voor Jack Grealish. Fernández is de op vijf na duurste speler aller tijden. Die lijst wordt nog altijd aangevoerd door Neymar. In 2017 gaf Paris Saint-Germain 222 miljoen euro uit voor de Braziliaanse aanvaller.

Enzo Fernández werd eind vorig jaar als basisspeler wereldkampioen met Argentinië. Foto: Getty Images

Fernández speelt nog geen jaar voor Benfica

Fernández was pas bezig aan zijn eerste seizoen bij Benfica, dat hem vorige zomer voor 14 miljoen euro overnam van het Argentijnse River Plate. De verdedigende middenvelder was een van de belangrijkste spelers in de succesploeg van Schmidt. Benfica plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finales van de Champions League en is de soevereine koploper in Portugal.

Op het WK in Qatar speelde Fernández zich eind vorig jaar verder in de kijker. De tienvoudig international deed in alle wedstrijden van Argentinië mee en leverde zo een belangrijke bijdrage aan de eerste wereldtitel van 'La Albiceleste' sinds 1986.

Voor de komst van Fernández had Chelsea dit transferwindow al ruim 200 miljoen euro uitgegeven. 'The Blues' haalden in januari onder anderen PSV-aanvaller Noni Madueke, Mykhaylo Mudryk en Benoît Badiashile naar Stamford Bridge.