Inter klopt Atalanta in 'Nederlands duel', Botman haalt finale met Newcastle

Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hebben dinsdagavond met Internazionale de halve finales van de Coppa Italia bereikt. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was met 1-0 te sterk voor het Nederlands getinte Atalanta. In Engeland stelde Sven Botman met Newcastle United een plek in de finale van de League Cup veilig.

Matteo Darmian tekende bij Inter-Atalanta in de 57e minuut voor de enige treffer van de wedstrijd. De verdediger liet doelman Juan Musso kansloos met een schot in de verre hoek.

Bij de krachtmeting in Milaan stonden, naast Dumfries en De Vrij, nog drie Nederlanders aan de aftrap. Bij Atalanta hadden Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners een basisplek. Van het vijftal werden Dumfries en Hateboer in de tweede helft gewisseld.

Internazionale won de Coppa Italia vorig jaar door Juventus in de finale met 4-2 te verslaan. De 'Nerazzurri' kunnen het bekertoernooi voor de negende keer winnen.

Woensdag staan er met Fiorentina-Torino en AS Roma-Cremonese nog twee kwartfinales op het programma. Een dag later strijden Juventus en Lazio om het laatste plekje in de halve eindstrijd.

Matteo Darmian zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Foto: Getty Images

Botman met Newcastle United naar finale League Cup

In Engeland bereikte Botman met Newcastle United de finale van de League Cup. 'The Magpies' waren Southampton in de return met 2-1 de baas. De eerste ontmoeting, afgelopen dinsdag in het St. Mary's Stadium, werd al met 1-0 gewonnen door Newcastle.

In de return ging Newcastle al na twintig minuten met 2-0 aan de leiding door doelpunten van Sean Longstaff. Ché Adams tekende voor rust nog voor de aansluitingstreffer. Newcastle kwam in de 82e minuut met tien man te staan door een rode kaart voor Bruno Guimarães, maar Southampton kon daar niet van profiteren.

Botman, die de hele wedstrijd meedeed bij Newcastle, treft in de finale waarschijnlijk het Manchester United van Erik ten Hag en Wout Weghorst. 'The Red Devils' verdedigen woensdag in de return tegen Nottingham Forest op Old Trafford een 3-0-voorsprong uit de heenwedstrijd. De eindstrijd wordt op 26 februari gespeeld.