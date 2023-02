Ten Hag en United vinden in Sabitzer vervanger van geblesseerde Eriksen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Trainer Erik ten Hag en Manchester United hebben in Marcel Sabitzer een vervanger gevonden voor de geblesseerde Christian Eriksen. De Oostenrijker wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Bayern München. Ook Southampton en Nottingham Forest sloegen op de slotdag van de transferperiode toe.

Ten Hag moest in de laatste uren van de transfermarkt noodgedwongen op zoek naar een extra middenvelder, omdat Eriksen een zware enkelblessure bleek te hebben opgelopen. De spelmaker is tot zeker eind april uitgeschakeld.

In de zoektocht kwamen Ten Hag en United uit bij de 28-jarige Sabitzer, die bij Bayern München de afgelopen maanden voornamelijk op de bank zat. De middenvelder kwam in 2021 voor 15 miljoen euro over van RB Leipzig en speelde sindsdien 54 wedstrijden voor 'Der Rekordmeister'.