PSV polste Memphis voor terugkeer en weigerde miljoenenbod PSG op Bakayoko

PSV heeft deze transferperiode geprobeerd Oranje-international Memphis Depay terug te halen naar Eindhoven. Dat vertelde algemeen directeur Marcel Brands dinsdag op de laatste dag van de transfermarkt.

"Memphis zei: ik ga even kijken wat er deze transferperiode gebeurt. Twee dagen later meldde Atlético Madrid zich", zei Brands tijdens een persmoment over de aanvaller, die destijds bij FC Barcelona op een dood spoor zat.

De 28-jarige Depay koos voor een overstap naar Atlético. De aanvaller tekende een contract tot de zomer van 2025 in Madrid. Hij maakte tien dagen geleden zijn debuut voor zijn nieuwe club in de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid.

Depay legde bij PSV de basis voor een internationale carrière. De aanvaller werd als twaalfjarige opgepikt door de club uit Eindhoven en speelde van 2011 tot 2015 negentig wedstrijden voor de Brabanders. In zijn laatste seizoen werd hij kampioen en topscorer, waarna hij voor 34 miljoen euro aan Manchester United werd verkocht.

Na de afzegging van Memphis legde PSV ook contact met voormalig jeugdspeler Arnaut Danjuma van Villarreal. De buitenspeler koos na wat bedenktijd voor een avontuur in de Premier League, bij Tottenham Hotspur.

PSV kwam uiteindelijk bij de Portugees Fábio Silva en de Belg Thorgan Hazard uit als aanvallende versterkingen. Zij moeten de vertrokken Cody Gakpo (voor 50 miljoen euro naar Liverpool) en Noni Madueke (voor 40 miljoen euro naar Chelsea) vervangen.

Memphis Depay speelde van 2011 tot 2015 al eens voor PSV. Foto: ANP

PSV weigerde PSG-bod op Bakayoko

Johan Bakayoko had ook kunnen vertrekken bij PSV. De club ontving van Paris Saint-Germain een bod van 8 miljoen euro op de negentienjarige buitenspeler. Dat bedrag kon door bonussen oplopen tot 15 miljoen euro.

"Dat zijn van die dingen die je zelfs in de voetballerij niet aan ziet komen. Het zijn vreemde dingen in deze periode", aldus Brands, die maandag voor het eerst contact had met de leiding van Paris Saint-Germain.

"Ze zeiden letterlijk: 'Hij speelt niet bij jullie en bij ons gaat hij spelen.' Volgens mij speelt hij op dezelfde positie als Messi, dacht ik nog. Maar het is wel een compliment aan PSV en Bakayoko dat zo'n club aan dit talent denkt."

PSV ging niet op de aanbieding in. Brands: "Dit is niet onze visie. We willen talenten uit onze opleiding graag opleiden. En we willen ze wel als 'eindproduct' afleveren en dat is hij nog niet. We hopen dat hij dat in de toekomst wel gaat worden."

Johan Bakayoko werd begeerd door Paris Saint-Germain. Foto: Pro Shots

'Verkoop Madueke was niet noodzakelijk'

Eerder deze transferperiode liet PSV wel Madueke en Gakpo gaan. Waar de transfer van Gakpo voor PSV financieel noodzakelijk was om een verwacht financieel verlies te voorkomen, was dat bij Madueke volgens Brands niet het geval.

"De transfer van Madueke was financieel niet noodzakelijk en eigenlijk ook niet verwacht", zei Brands. "Hij heeft een half jaar niet gespeeld door blessures. Privé had hij het moeilijk in Nederland, hij wilde naar familie."

"We hebben toen duidelijk aangegeven: dat doen we nog niet in de winter, dan heeft hij nog te weinig waarde. Hij moet een half jaar knallen en kan dan in de zomer weg. Ik heb letterlijk tegen zijn vader gezegd: of er moet een club 40 miljoen betalen. Je denkt dat zo'n club niet komt, maar die kwam wel."