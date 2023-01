Antwerp-aanvaller Stengs vier wedstrijden geschorst vanwege vuistslag

Delen via E-mail

Trainer Mark van Bommel kan voorlopig geen beroep doen op Calvin Stengs bij Royal Antwerp FC. De aanvaller is dinsdag door de Belgische voetbalbond voor zes wedstrijden geschorst, waarvan twee voorwaardelijk.

De 24-jarige Stengs kreeg de schorsing voor zijn rode kaart in het competitieduel met Anderlecht (0-0) van afgelopen zondag. Hij werd na ruim een uur spelen uit het veld gestuurd omdat hij een vuistslag had uitgedeeld aan tegenstander Amadou Diawara.

De disciplinaire commissie had een schikkingsvoorstel gedaan van vier duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Antwerp ging daar niet mee akkoord.

De straf van Stengs is nu zwaarder uitgevallen. De oud-speler van AZ kreeg ook nog een boete van 5.000 euro. De hoogte van die boete bedroeg in het schikkingsvoorstel 3.500 euro.

Antwerp en Stengs kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissing. In dat geval komt de zaak vrijdag voor de disciplinaire raad en mag de zevenvoudig Oranje-international zondag meedoen in de topper tegen Club Brugge.