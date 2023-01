Cambuur komt in zoektocht naar goals uit bij voormalig AZ-spits Johnsen

SC Cambuur heeft de voorhoede op de laatste dag van de transfermarkt versterkt met Björn Johnsen. De oud-spits van ADO Den Haag en AZ tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de Friezen, die hij aan doelpunten moet gaan helpen.

De komst van de 31-jarige Johnsen komt niet uit de lucht vallen. De Noor trainde de afgelopen dagen al mee bij Cambuur in de hoop een contract te verdienen. Hij was transfervrij sinds zijn verbintenis bij MLS-club CF Montréal afliep.

"Björn is hier een paar dagen geweest voor meerdere testen. Hij heeft laten zien, ondanks een gering aantal speelminuten in de afgelopen tijd, topfit te zijn", zegt technisch manager Foeke Booy op de site van Cambuur.

Johnsen begon zijn profcarrière in Noorwegen en belandde via clubs in Spanje, Portugal, Bulgarije en Schotland in de zomer van 2017 bij ADO Den Haag. Daar was hij in één seizoen goed voor negentien doelpunten en drie assists, waarmee hij een transfer naar AZ afdwong.