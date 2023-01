Bjørn Johnsen moet Cambuur goals brengen, FC Utrecht strikt Ajacied Jensen

SC Cambuur heeft de voorhoede op de laatste dag van de transfermarkt versterkt met Bjørn Johnsen. De oud-spits van ADO Den Haag en AZ tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de Friezen, die hij aan doelpunten moet gaan helpen. FC Utrecht nam Victor Jensen over van Ajax.

De komst van de 31-jarige Johnsen komt niet uit de lucht vallen. De Noor trainde de afgelopen dagen al mee bij Cambuur in de hoop een contract te verdienen. Hij was transfervrij sinds zijn verbintenis bij MLS-club CF Montréal afliep.

"Björn is hier een paar dagen geweest voor meerdere testen. Hij heeft laten zien ondanks een gering aantal speelminuten in de afgelopen tijd topfit te zijn", zegt technisch manager Foeke Booy op de site van Cambuur.

Johnsen begon zijn profcarrière in Noorwegen en belandde via clubs in Spanje, Portugal, Bulgarije en Schotland in de zomer van 2017 bij ADO Den Haag. Daar was hij in één seizoen goed voor negentien doelpunten en drie assists, waarmee hij een transfer naar AZ afdwong.

In Alkmaar kon Johnsen die lijn niet doorzetten. De zestienvoudig international scoorde zeven keer in 26 officiële wedstrijden en werd verhuurd aan Rosenborg BK. Daarna speelde Johnsen in Zuid-Korea voor hij in 2021 bij Montréal tekende.

Cambuur heeft behoefte aan een aanvallende impuls. De club uit Leeuwarden scoorde in de eerste negentien wedstrijden slechts elf keer, het minst van alle Eredivisie-ploegen. Cambuur staat met twaalf punten voorlaatste. De Friezen haalden eerder deze maand Navarone Foor, Mimoun Mahi en Ben Rienstra naar Leeuwarden.

FC Utrecht strikt Ajacied Jensen

Ook FC Utrecht roerde zich nog op de slotdag van de transfermarkt. De Domstedelingen nemen Victor Jensen over van Ajax. De 22-jarige Deen tekent een contract tot medio 2026 bij FC Utrecht, dat een optie heeft om hem een jaar langer vast te leggen.

Ajax plukte Jensen in de zomer van 2017 uit de jeugdopleiding van FC Kopenhagen. De aanvallende middenvelder speelde de eerste jaren in de jeugd van de Amsterdammers en maakte in december 2020 in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0-zege) zijn debuut in de hoofdmacht.

Het was geen begin van een succesvolle periode in Amsterdam. Jensen speelde in totaal slecht vier duels voor Ajax, dat hem verhuurde aan FC Nordsjaelland en Rosenborg. Dit seizoen deed hij alleen in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch (0-2) twintig minuten mee.

"Met Victor halen we een technisch vaardige speler binnen die beschikt over creativiteit en een goed loopvermogen", zegt technisch directeur Jordy Zuidam. "Daarnaast beschikt hij over een geweldig karakter en kan hij op meerdere posities op het middenveld en op de flank uit de voeten. Tijdens zijn periodes bij Nordsjaelland en Rosenborg BK is Victor volwassen geworden en ook fysiek gegroeid."