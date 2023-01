Heerenveen haalt Noor als opvolger Sarr, Groningen huurt Fins international

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Sc Heerenveen heeft zich dinsdag versterkt met de Noorse spits Daniel Karlsbakk. FC Groningen huurt de Finse international Oliver Antman van het Deense FC Nordsjaelland en Excelsior neemt Arthur Zagre op huurbasis over van AS Monaco.

De negentienjarige Karlsbakk komt over van het Noorse Viking FK. De vijftienvoudig jeugdinternational tekende een contract tot medio 2026 bij Heerenveen. Hij maakte afgelopen seizoen twee doelpunten in 21 competitieduels.

Karlsbakk is aangetrokken als opvolger van Amin Sarr. De aanvaller gaat bij Heerenveen net als de Zweed met rugnummer 9 spelen. De Friezen verkochten Sarr maandag voor minimaal 11 miljoen euro aan Olympique Lyonnais.

"Hij is een speler met veel potentie, een jonge jongen die in het moderne voetbal past", zegt technisch manager Ferry de Haan op de website van Heerenveen. "Daniel heeft een hoge intensiteit, goede fysieke voorwaarden en snelheid."

Karlsbakk is na Pelle van Amersfoort, Ché Nunnely en Jeffrey Bruma de vierde winteraanwinst voor Heerenveen.

FC Groningen huurt Antman de rest van dit seizoen van FC Nordsjaelland. In het contract van de 21-jarige aanvaller is ook een optie tot koop opgenomen. De drievoudig Fins international speelde in totaal tachtig wedstrijden voor Nordsjaelland, waarin hij dertien keer scoorde.