Groningen verrast op drukke Deadline Day met komst van oud-Feyenoorder Manu

FC Groningen heeft op de laatste dag van de winterse transferperiode verrast met de komst van Elvis Manu. De aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd. Voor het dolende Groningen is het een drukke Deadline Day met vijf mutaties. Ook Heerenveen roerde zich stevig op de transfermarkt.

De 29-jarige Manu komt op huurbasis over van het Bulgaarse Botev Plovdiv en moet FC Groningen aan de broodnodige doelpunten helpen. De zwalkende ploeg van trainer Dennis van der Ree staat roemloos onderaan in de Eredivisie en moet de komende maanden de eerste degradatie uit de Eredivisie sinds 1998 voorkomen.

Manu speelde eerder in de Eredivisie voor Feyenoord, SC Cambuur en Go Ahead Eagles. De aanvaller vergaarde grote bekendheid toen hij Feyenoord in 2014 ten koste van het Oekraïense Zorya Luhansk naar de groepsfase van de Europa League schoot. Hij maakte de winnende 4-3 in De Kuip.