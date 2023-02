Bosz grijpt naast bondscoachschap bij België: Tedesco (37) volgt Martínez op

België heeft Domenico Tedesco aangesteld als bondscoach. Eerder werd Peter Bosz ook als kandidaat genoemd, maar hij blijft voorlopig zonder nieuwe werkgever.

België was na een mislukt WK, waarop het in de groepsfase werd uitgeschakeld, op zoek naar een nieuwe bondscoach. Roberto Martínez vertrok na zes jaar bondscoachschap en is inmiddels aan de slag gegaan bij het nationale team van Portugal.

Tijdens de zoektocht naar een nieuwe bondscoach van de 'Rode Duivels' was volgens het AD en Belgische media ook Bosz in beeld, maar de keuze is op Tedesco gevallen. De 37-jarige Italiaan, die ook de Duitse nationaliteit bezit, was eerder trainer van Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Moskou en RB Leipzig.

Bij Leipzig kwam Tedesco eind 2021 aan het roer. De Bundesliga-ploeg beleefde een uitstekend seizoen met het bereiken van de halve finales in de Europa League en het winnen van de DFB-Pokal. Na een slecht begin van het huidige seizoen moest Tedesco vertrekken.

"Vanaf het eerste gesprek voelde ik dat het goed zat, we zaten meteen op dezelfde golflengte. Ik ben erg gemotiveerd en kan niet wachten om eraan te beginnen. Het is een grote eer voor mij om de nieuwe bondscoach van België te zijn", zegt Tedesco in een korte verklaring.

Op 24 maart staat de volgende wedstrijd op het programma voor de Belgen. In de kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland spelen ze dan tegen Zweden.