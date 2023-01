Eredivisie-revelatie Sparta verliest smaakmaker Mijnans aan AZ

Sparta Rotterdam is maandag op de slotdag van de winterse transfermarkt zijn smaakmaker Sven Mijnans kwijtgeraakt aan AZ. De middenvelder heeft voor 5,5 jaar getekend in Alkmaar, maken beide clubs bekend.

Feyenoord, PSV, FC Twente en clubs in de Bundesliga toonden eerder ook interesse in de 22-jarige Mijnans, maar AZ bleek van al die clubs het slagvaardigst. Volgens VI betalen de Alkmaarders 2,5 miljoen euro voor de middenvelder, die tot medio 2024 onder contract stond bij Sparta.

"We wisten dat er veel interesse was in Sven en dat het niet makkelijk zou zijn hem langer op Het Kasteel te houden", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta Rotterdam. "Dit is voor hem een mooie stap in zijn loopbaan."