Chelsea-middenvelder Jorginho maakt gevoelige overstap naar koploper Arsenal

Arsenal heeft middenvelder Jorginho overgenomen van stadgenoot Chelsea. De koploper van de Premier League betaalt ongeveer 11 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog met enkele miljoenen kan oplopen.

Jorginho was in de eerste maanden van het seizoen een belangrijke kracht voor Chelsea. Aangezien zijn contract afliep, wilden 'The Blues' meewerken aan een transfer van de 31-jarige middenvelder. Jorginho speelde sinds 2018 voor Chelsea, dat hem toen overnam van Napoli.

In dienst van Chelsea won Jorginho zowel de Champions League (2021) als de Europa League (2019). Hij veroverde ook de Europese Super Cup en de wereldbeker voor clubs met de Londenaren.

In de zomer van 2021 had Jorginho als basisspeler een groot aandeel in de Europese titel met Italië. De viervoudig wereldkampioen was in de finale van het EK op Wembley na strafschoppen te sterk voor Engeland. Jorginho miste wel een penalty in de beslissende serie.

"Jorginho is een intelligente middenvelder met leiderschapskwaliteiten", zegt Arsenal-manager Mikel Arteta. "Daarnaast heeft hij veel ervaring in de Premier League. Hij heeft al veel gewonnen in zijn carrière, maar hij heeft nog altijd de honger en wil om hier iets neer te zetten."

Arsenal hoopt met Jorginho binnen de gelederen de eerste landstitel sinds 2004 binnen te slepen. 'The Gunners' leiden momenteel de dans in de Premier League, met vijf punten voorsprong op nummer twee Manchester City.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.