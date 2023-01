Ten Hag en Manchester United moeten Eriksen maandenlang missen

Trainer Erik ten Hag kan bij Manchester United voorlopig geen beroep doen op Christian Eriksen. De Deen is naar verwachting zo'n drie maanden uit de roulatie door een enkelblessure, meldt de Engelse topclub dinsdag.

Uit de eerste diagnose blijkt dat de dertigjarige Eriksen waarschijnlijk tot eind april of begin mei uit de roulatie zal zijn. De middenvelder wordt nog verder onderzocht.

Eriksen raakte afgelopen zaterdag geblesseerd in de vierde ronde van het FA Cup-duel met Reading (3-1-zege), waarin Wout Weghorst zijn eerste goal voor United maakte. Hij viel vroeg in de tweede helft uit na een overtreding van Reading-aanvaller Andy Carroll en verliet Old Trafford op krukken.

De blessure van Eriksen is een zware tegenvaller voor Manchester United. De spelmaker is een vaste waarde onder Ten Hag. Dit seizoen speelde hij in totaal 31 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Praktisch onmogelijk om nog vervanger te vinden'

"Hij is teleurgesteld en ik uiteraard ook", zei Ten Hag bij Sky Sports over de blessure van Eriksen. "Maar in het topvoetbal kan dit nu eenmaal gebeuren en moeten we ermee omgaan."

De Nederlandse coach beseft dat het lastig is om nog een vervanger voor Eriksen te vinden. "Je kunt geen beleid maken op zulke zware blessures, dus is het praktisch onmogelijk op de laatste dag van de transferperiode een vervanger te vinden. Maar we zitten goed in de middenvelders en hebben spelers die zijn positie kunnen overnemen"

Eriksen maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Brentford naar Manchester United. Bij Brentford maakte hij in februari zijn eerste speelminuten sinds hij op het EK van 2021 een hartstilstand kreeg.