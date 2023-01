Ajax verhuurt doelman Gorter aan Schotse middenmoter Aberdeen

Ajax verhuurt Jay Gorter de rest van dit seizoen aan Aberdeen. Tegelijkertijd hebben de Amsterdammers het in 2025 aflopende contract van de 22-jarige doelman verlengd tot halverwege 2026.

Ajax nam Gorter in de zomer van 2021 over van Go Ahead Eagles, waarmee de geboren Amsterdammer promotie had afgedwongen naar de Eredivisie. In de 37 competitieduels die hij dat seizoen in actie kwam, hield de keeper liefst 25 keer de nul.