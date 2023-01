Go Ahead huurt Serra van Valencia en ziet Tekie gaan, FC Utrecht haalt Descotte

Go Ahead Eagles heeft dinsdag op Deadline Day de tweede aanwinst van deze transferperiode verwelkomd. De nummer twaalf van de Eredivisie huurt aanvaller Darío Serra, die overkomt van Valencia. Het contract van middenvelder Tesfaldet Tekie werd juist ontbonden. FC Utrecht versterkte zich met Anthony Descotte.

Serra is een twintigjarige aanvaller die dit seizoen sporadisch in het tweede elftal van zijn club speelde. De Spanjaard, op wie een optie tot koop is bedongen, kwam nooit uit in de hoofdmacht van Valencia.

Bij zijn keuze voor Go Ahead liet Serra zich adviseren door een landgenoot. "Pedro Chirivella heeft in het verleden bij Go Ahead Eagles gespeeld. Hij vertelde me dat Go Ahead een heel goede club is om mezelf als mens en als voetballer te ontwikkelen", zegt hij op de site van zijn nieuwe club.

Waar Serra de gelederen van Go Ahead komt versterken, neemt Tekie afscheid van de club. De 25-jarige middenvelder, die eerder in Nederland uitkwam voor Fortuna Sittard, mist momenteel het plezier in het voetbal.

"Daarom is het niet meer dan fair richting mezelf en Go Ahead Eagles om onze onderlinge overeenkomst te laten ontbinden en mijn carrière in een nieuwe omgeving een nieuwe impuls te geven", zegt de middenvelder, die terugkeert naar zijn vaderland Zweden, op de clubsite van Go Ahead.

Go Ahead was tot zondag nog de enige Eredivisionist die zich niet had geroerd op de winterse transfermarkt. Twee dagen geleden werd linksback Fredrik Oppegard van PSV gehuurd. Na achttien wedstrijden is Go Ahead de nummer twaalf van de Eredivisie.

FC Utrecht-aanwinst Anthony Descotte kwam in twintig duels voor Charleroi niet tot scoren. Foto: Getty Images

FC Utrecht huurt Belgische spits Descotte

FC Utrecht legde dinsdag de eerste winterversterking vast. De Domstedelingen huren Descotte tot het einde van het seizoen van Charleroi. In zijn contract zijn een optie om de Belgische spits nog een seizoen te huren en een koopoptie opgenomen.

De negentienjarige Descotte speelde tot nu toe twintig officiële wedstrijden voor Charleroi, maar kwam daarin niet tot scoren. Wel maakte hij veertien doelpunten in 24 jeugdinterlands voor België.

"Anthony is snel, heeft een goede passeeractie, veel diepte in zijn spel en een geweldig schot in beide benen", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht.