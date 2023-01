Go Ahead Eagles versterkt zich op Deadline Day met aanvaller van Valencia

Go Ahead Eagles heeft dinsdag op Deadline Day de tweede aanwinst van deze transferperiode verwelkomd. De nummer twaalf van de Eredivisie huurt aanvaller Darío Serra, die overkomt van Valencia.

Serra is een twintigjarige aanvaller die dit seizoen sporadisch in het tweede elftal van zijn club speelde. De Spanjaard, op wie een optie tot koop is bedongen, kwam nooit uit in de hoofdmacht van Valencia.

Bij zijn keuze voor Go Ahead liet Serra zich adviseren door een landgenoot. "Pedro Chirivella heeft in het verleden bij Go Ahead Eagles gespeeld. Hij vertelde me dat het een heel goede club is om mezelf als mens en als voetballer te ontwikkelen", zegt hij op de site van zijn nieuwe club.

Go Ahead was tot zondag nog de enige Eredivisionist die zich niet had geroerd op de winterse transfermarkt. Twee dagen geleden werd linksback Fredrik Oppegard van PSV gehuurd.