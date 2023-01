Blind ziet kans op speeltijd bij Bayern München afnemen door komst Cancelo

Delen via E-mail

Bayern München heeft zich dinsdag versterkt met João Cancelo. De 28-jarige vleugelverdediger wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van Manchester City.

Cancelo kan zowel links- als rechtsachterin uit de voeten is daarmee een concurrent voor zowel Daley Blind als Noussair Mazraoui. Bayern legde Blind begin dit jaar vast nadat het contract van de routinier bij Ajax werd ontbonden.

Cancelo was de voorbije seizoenen een vaste waarde bij Manchester City, maar in de afgelopen wedstrijden liet manager Josep Guardiola de Portugees links liggen, mede door de uitstekende vorm waarin Nathan Aké verkeert.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern bevestigt dat er ook sprake is van een optie tot koop. "Hij past met zijn aanvallende stijl, dynamiek, mentaliteit en ervaring perfect in onze manier van spelen", zegt de bestuurder.

Voor zijn komst naar Manchester City speelde Cancelo voor achtereenvolgens Benfica, Valencia, Internazionale en Juventus. Met de Engelse club kroonde hij zich in 2021 en 2022 tot landskampioen. In beide jaren werd hij opgenomen in het Elftal van het Jaar van de Premier League.