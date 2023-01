PSV verhuurt Max aan Frankfurt en gaat Van Aanholt als vervanger halen

Philipp Max verruilt PSV voor Eintracht Frankfurt. De 29-jarige linksback heeft dinsdag een huurovereenkomst getekend bij de nummer zes van de Bundesliga, die ook een optie tot koop bedongen heeft. Volgens het Eindhovens Dagblad en VI is Patrick van Aanholt onderweg naar Eindhoven als vervanger.

Max kwam medio 2020 naar PSV, waar de Duitser in totaal 117 wedstrijden speelde. Meestal was hij basisspeler bij de club waar hij nog een contract voor anderhalf jaar heeft. Vorig seizoen won hij de KNVB-beker met de Eindhovenaren. Ook pakte hij twee keer de Johan Cruijff Schaal met PSV.

Voor Max is zijn overstap naar Frankfurt een terugkeer in de Bundesliga. Hij speelde van 2015 tot 2020 voor FC Augsburg. In de jeugd speelde de vleugelverdediger voor onder meer Bayern München en Schalke 04.

In Frankfurt wordt Max bovendien herenigd met landgenoot Mario Götze, die tussen 2020 en 2022 zijn teamgenoot was bij PSV. Götze vertrok afgelopen zomer uit Eindhoven.

Patrick van Aanholt heeft bij Galatasaray nog een contract tot medio 2024. Foto: Getty Images

Van Aanholt beoogde vervanger bij PSV

De naam van de 32-jarige Van Aanholt zong de laatste dagen al rond bij PSV. Hij keert waarschijnlijk op huurbasis (met koopoptie) terug bij de club waarbij hij twee jaar in de jeugd speelde. Hij stapte in 2007 over naar Chelsea, dat hem in de jaren die volgden verhuurde aan verscheidene Engelse clubs.

Tussen 2012 en 2014 kwam Van Aanholt uit voor Vitesse. In die periode debuteerde de vleugelverdediger voor het Nederlands elftal. Hij droeg het shirt van Oranje negentien keer. De laatste keer was op 27 juni 2021 in de verloren achtste finale tegen Tsjechië op het EK.

Via Sunderland en Crystal Palace belandde Van Aanholt in de zomer van 2021 bij Galatasaray, waar hij de laatste weken niet meer aan spelen toekwam. De Nederlander heeft nog een contract voor anderhalf jaar in Istanboel.