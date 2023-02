Dit waren de belangrijkste transfers op Deadline Day

De winterse transfermarkt is dinsdag in de meeste Europese landen gesloten. In dit overzicht staan de belangrijkste transfers op de laatste dag van de transferperiode, ook wel bekend als Deadline Day.

Transfers in Nederland

Marco van Ginkel van PSV naar Vitesse

Thorgan Hazard van Borussia Dortmund naar PSV (huur)

Patrick van Aanholt van Galatasaray naar PSV (huur)

Philipp Max van PSV naar Eintracht Frankfurt (huur)

Sven Mijnans van Sparta Rotterdam naar AZ

Elvis Manu van Botev Plovdiv naar FC Groningen (huur)

Mike te Wierik van FC Groningen naar FC Emmen

Osame Sahraoui van FC Valerenga naar sc Heerenveen

Nikolai Baden Frederiksen van Vitesse naar Ferencváros (huur)

Moussa Sylla van FC Utrecht naar SM Caen

Vicente Besuijen van Aberdeen naar Excelsior (huur)

Arthur Zagre van AS Monaco naar Excelsior (huur)

Darío Serra van Valencia naar Go Ahead Eagles (huur)

Tesfaldet Tekie weg bij Go Ahead Eagles (contract ontbonden)

Jay Gorter van Ajax naar Aberdeen (huur)

Vasilios Pavlidis van AZ naar TOP Oss (huur)

Anthony Descotte van Charleroi naar FC Utrecht (huur)

Oliver Antman van FC Nordsjaelland naar FC Groningen (huur)

Daniel Karlsbakk van Viking FK naar sc Heerenveen

Bjørn Johnsen van CF Montréal naar SC Cambuur

Victor Jensen van Ajax naar FC Utrecht

Aliou Baldé van Feyenoord naar FC Lausanne-Sport

Transfers in buitenland