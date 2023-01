PSV heeft Belgisch international Thorgan Hazard bijna binnen

PSV staat op het punt om Thorgan Hazard over te nemen van Borussia Dortmund. VI en het Eindhovens Dagblad melden maandagavond dat PSV en Dortmund een akkoord hebben bereikt over een huurovereenkomst rond de 47-voudig Belgisch international.

De 29-jarige Hazard, die eind vorig jaar met België actief was op het WK in Qatar, is geen vaste waarde meer in Dortmund en zou daarom tijdelijk mogen vertrekken. In slechts twee competitieduels had hij dit seizoen een basisplaats bij de Duitse topclub. Bij de laatste twee Bundesliga-duels ontbrak hij zelfs in de selectie.