Bankzitter Ziyech lijkt verrassende overstap naar Paris Saint-Germain te maken

Hakim Ziyech staat voor een verrassende overstap naar Paris Saint-Germain. Volgens verschillende media heeft de Franse topclub maandag een akkoord bereikt met Chelsea, de huidige werkgever van de ex-Ajacied.

Ziyech verkaste in de zomer van 2020 van voor ruim 40 miljoen euro van Ajax naar Chelsea. Hoewel hij af en toe in de basis stond, kon hij nooit uitgroeien tot een vaste kracht in Zuidwest-Londen.