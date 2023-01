Koploper PEC Zwolle wint van Roda en boekt negende competitiezege op rij

PEC Zwolle heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie met 1-2 gewonnen op bezoek bij Roda JC. De voorsprong op nummer twee Heracles Almelo is opgelopen naar negen punten, al hebben de 'Blauwvingers' wel een wedstrijd meer gespeeld.

PEC begon goed aan de wedstrijd en maakte na iets meer dan een half uur de 0-1 via Lennart Thy, die goed bediend werd door Daijiro Chirino. In de 37e minuut was het weer raak. De middenvelder Thomas van den Belt, die in de belangstelling van Feyenoord zou staan, haalde de trekker over na een vlotlopende aanval: 0-2.

Na rust kantelde het spelbeeld en slaagde Roda er vaker in om gevaar te stichten voor het doel van PEC. In de 68e minuut liet spits Dylan Vente nog na om namens Roda de aansluitingstreffer te maken, maar Feyenoord-huurling Lennard Hartjes deed dit een paar minuten later wél. De middenvelder gleed een voorzet vanaf de rechterkant binnen.

In de slotfase drong Roda nog aan en schoten de Limburgers via Boyd Reith op de paal. Even later tikte PEC-doelman Jasper Schendelaar op formidabele wijze een kopbal van Yayi Mpie uit de hoek. PEC boekte zo met hangen en wurgen de negende competitiezege op rij.

De voorsprong op achtervolger Heracles Almelo is daarmee opgelopen tot negen punten. De zwart-witte formatie uit Almelo is aanzienlijk minder goed in vorm dan PEC en haalde uit de eerste drie competitiewedstrijden van 2023 slechts één punt.

Er werden maandagavond nog twee wedstrijden gespeeld in de Keuken Kampioen Divisie. Willem II stelde wederom teleur en verloor met 3-2 op bezoek bij Jong PSV. PSV'er Isaac Babadi deelde in de 94e minuut de genadeklap uit aan de geplaagde formatie van trainer Reinier Robbemond. Jong FC Utrecht hield een punt over aan de confrontatie met De Graafschap: 1-1.