Heerenveen maakt financiële klapper met miljoenentransfer Sarr naar Lyon

Sc Heerenveen heeft maandag de miljoenentransfer van Amin Sarr naar Olympique Lyonnais afgerond. De Zweed levert de Friese club minimaal 11 miljoen euro op.

Het bedrag dat Heerenveen voor de 21-jarige Sarr ontvangt, kan via bonussen nog oplopen tot 12 miljoen euro. Daarmee is de aanvaller een van de duurste uitgaande transfers uit de historie van Heerenveen.

Afonso Alves (in 2008 voor 17 miljoen euro naar Middlesbrough) en Miralem Sulejmani (in 2008 voor 16,25 miljoen euro naar Ajax) leverden Heerenveen een hoger bedrag op. Voor Chidera Ejuke (in 2020 naar CSKA Moskou) ontving Heerenveen 11,5 miljoen euro. Die transfersom kan Sarr dus nog passeren.

Heerenveen nam Sarr een jaar geleden over van Malmö FF. De Zweedse jeugdinternational werd voor ruim 2 miljoen euro ingelijfd. De club heeft nu een doorverkooppercentage bedongen om in de toekomst te profiteren bij een nieuwe transfer van Sarr.

In een jaar tijd droeg Sarr in 35 officiële duels het shirt van sc Heerenveen. Hierin was hij elf keer trefzeker en zorgde hij zeven keer voor de assist. Afgelopen zaterdag stond hij in het Eredivisie-duel met Vitesse (1-3-verlies) nog in de basis.