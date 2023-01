Makkelie fluit zondag Eredivisie-kraker tussen Feyenoord en PSV

Scheidsrechter Danny Makkelie is maandag door de KNVB aangesteld om zondag de Eredivisie-kraker tussen Feyenoord en PSV te leiden. Makkelie had eerder dit seizoen ook al de leiding over de topper Ajax-PSV (1-2).

De veertigjarige Makkelie krijgt ondersteuning langs de zijlijn van assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Joey Kooij is de vierde official. Dennis Higler is de VAR en wordt geassisteerd door Nils van Kampen.

Koploper Feyenoord kan zondag een grote tik uitdelen aan nummer drie PSV. Het verschil tussen beide ploegen is voor aanvang van het duel vier punten. Nummer twee AZ heeft twee punten minder dan de koploper uit Rotterdam-Zuid.

Feyenoord, dat zondag in Enschede met 1-1 gelijkspeelde tegen FC Twente, verkeert in een uitstekende vorm en is de laatste twaalf competitiewedstrijden ongeslagen. PSV verloor vorige week nog verrassend van FC Emmen, maar won zaterdag wel met 2-0 van Go Ahead Eagles.