Naujoks van Feyenoord naar Excelsior, Sparta-huurling Rekik terug naar Arsenal

Excelsior Rotterdam heeft middenvelder Noah Naujoks per direct overgenomen van Feyenoord, zo melden de Kralingers maandagavond. Bij stadgenoot Sparta Rotterdam vertrekt juist een speler, namelijk Omar Rekik. Het huurcontract met de Arsenal-speler is beëindigd.

De twintigjarige Naujoks tekent bij Excelsior een contract voor 2,5 jaar, met een optie voor nog een seizoen. De middenvelder debuteerde deze jaargang voor Feyenoord en kwam tot twee officiële wedstrijden in de hoofdmacht, maar had dankzij de hevige concurrentie op het middenveld bij de Eredivisie-koploper geen uitzicht op meer speeltijd.

Bij Excelsior is Naujoks na Kik Pierie (Ajax, huur) en Peer Koopmeiners (AZ, huur) de derde versterking van dit transferwindow. De formatie van trainer Marinus Dijkhuizen staat momenteel veertiende in de Eredivisie.

FC Twente maakte bekend dat Christos Tzolis per direct terugkeert naar Norwich City. De Griek werd sinds het begin van dit seizoen gehuurd van de Engelse club. Tzolis liep in oktober tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord een knieblessure op en kon tot aan de winterstop niet in actie komen voor FC Twente. "Christos heeft in oktober een knieblessure opgelopen en is voor zijn lange revalidatie enkele maanden bij Norwich geweest", meldt FC Twente op de website.