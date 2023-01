Messi niet trots op gedrag in duel met Oranje: 'Gebeurde in heetst van de strijd'

Lionel Messi is ruim anderhalve maand na de beladen kwartfinale tussen Argentinië en Oranje op het WK in Qatar teruggekomen op zijn gedrag tijdens die wedstrijd. De 35-jarige aanvaller, die later dat toernooi de wereldtitel veroverde, had het aan de stok met onder meer Oranjebondscoach Louis van Gaal en invaller Wout Weghorst.

"Ik heb er vooraf niet over nagedacht om zo te juichen. Het gebeurde in het heetst van de strijd", zegt de 35-jarige, die zijn handen achter zijn oren deed en Van Gaal in de ogen keek nadat hij 2-0 had gemaakt, in gesprek met het Argentijnse Urbana Play.

Messi verwees met zijn manier van juichen naar Juan Román Riquelme, van wie hij vroeger een groot bewonderaar was. Bij FC Barcelona kon Van Gaal als trainer niet door één deur met Riquelme, die mede daardoor nooit succesvol was in Camp Nou.

Direct na afloop van het verhitte duel, waarin Argentinië na strafschoppen won, sneerde Messi ook nog naar Van Gaal. Ook assistent-bondscoach Edgar Davids was daarbij betrokken. "Ik zal het herhalen: Van Gaal doet alsof hij zijn ploeg mooi voetbal laat spelen, maar in werkelijkheid zet hij er wat lange spelers in en speelt hij gewoon de lange bal", zei Messi destijds.

Messi doelde daarmee op onder meer het inbrengen van stormram Weghorst, die Oranje met twee doelpunten in de slotfase aan een verlenging hielp. Nahuel Molina opende voor rust de score voor Argentinië na een schitterende assist van Messi, die de voorsprong in de 73e minuut zelf verdubbelde vanaf de strafschopstip.

Lionel Messi zoekt bondscoach Louis van Gaal en zijn assistent Edgar Davids op nadat hij Oranje heeft verslagen in de kwartfinales van het WK. Foto: ANP

'Ik ben niet trots op wat ik allemaal heb gedaan'

Bijna twee maanden later komt Messi tegenover Argentijnse media terug op zijn gedrag. "Ik wist wat ze vooraf allemaal hadden gezegd. Sommigen ploeggenoten hadden me specifiek laten zien wat Van Gaal had geroepen", vervolgde Messi, die Van Gaal op een persconferentie had horen zeggen dat Argentinië met tien man man speelde omdat Messi niet zou meeverdedigen.

"Nu het allemaal achter de rug is, ben ik niet trots op wat ik heb gedaan, maar het gebeurde onder momenten van grote spanning. Ik vind het niet leuk dat dat beeld nu is blijven hangen, maar dat soort dingen gebeuren. Ook op het veld is er nog van alles gebeurd."

In de catacomben deelde Messi ook een sneer uit aan Weghorst. Hij sprak na afloop met de Argentijnse sportzender TyC Sports toen hij naar Weghorst keek. "Waar kijk je naar? Idioot. Loop door", riep de Argentijn.