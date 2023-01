Wiegman na EK-titel met Engeland verkozen tot Sportpersoonlijkheid van het jaar

Sarina Wiegman is maandagavond bij een bijeenkomst van de Nederlandse Sport Pers (NSP) in Rijswijk uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het jaar. De 53-jarige Nederlandse won afgelopen zomer als bondscoach van Engeland de Europese titel.

Wiegman zegt "supervereerd" te zijn met de prijs. "Het zegt allereerst dat vrouwenvoetbal heel erg in de publiciteit is geweest, en daar wil ik de media graag voor bedanken. Het is natuurlijk een teamprestatie van spelers en staf, maar als je dat mag uitdragen en het wordt gewaardeerd op deze manier, dan ben ik daar trots op."

"Ik doe niet zo heel veel bijzonders. Ik vertel gewoon wat we doen en waarom we dingen doen, dat wordt kennelijk als iets bijzonders opgevat", zo blijft de Haagse zelf nuchter over haar mediaoptredens.

Onder Wiegman won Engeland alle wedstrijden op het EK, waaronder de finale tegen Duitsland op een uitverkocht Wembley (2-1 na verlenging). Het was voor het eerst in 56 jaar dat een Engels voetbalelftal bij de mannen of de vrouwen een EK of WK wist te winnen. Wiegman werd ook de eerste coach (zowel bij de mannen als de vrouwen) die het EK twee keer wist te winnen.

Vorige winnaars Sportpersoonlijkheid van het Jaar Arjen Robben (2014)

Max Verstappen (2015)

Sven Kramer (2016)

Annemiek van Vleuten (2017)

Robin van Persie (2018)

Estavana Polman (2019)

De slachtoffers van de turnmisstanden (2020)

Femke Heemskerk (2021)

Sarina Wiegman kon niet bij het gala aanwezig zijn en nam de prijs daardoor al eerder in ontvangst op een Cruyff Court in haar woonplaats Monster. Foto: NSP

Wiegman won al meer prijzen

Eerder dit jaar legde Wiegman al beslag op de European Coach Award - uitgereikt door de UEFA - en de Great Coaching Moment of the Year, een prijs voor het moment van het jaar voor coaches in Engeland. Ook werd zij benoemd tot Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE). Dat is de op twee na hoogste koninklijke onderscheiding.

Opvallend genoeg bleef Wiegman eind 2022 op het Nederlandse Sportgala buiten de prijzen. De vakjury en de sporters gaven voor de prijs van Nederlandse coach van het jaar de voorkeur aan Jeroen Otter, die als bondscoach van de shorttrackploeg op de Olympische Spelen in Peking drie gouden medailles won.

Sjoerd Mossou van Algemeen Dagblad werd uitgeroepen tot Sportjournalist van het Jaar. De prijs voor Sportjournalistiek Talent van het Jaar ging naar Matthijs van Dam (Trouw). NRC-verslaggevers Danielle Pinedo, Fabian van der Poll (nu Voetbal International) en Steven Verseput kregen de prijs voor de Scoop van het Jaar met het artikel over het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars in zijn functie als technisch directeur bij Ajax.

Fotograaf Koen van Weel van persbureau ANP maakte de Sportfoto van het Jaar. Hij sleepte de prijs in de wacht met zijn foto van de bizarre gelijkmaker van Wout Weghorst (2-2) in de slotseconden van het kwartfinaleduel Argentinië-Nederland op het WK in Qatar.