Ontslagen trainer Wormuth begint arbitragezaak tegen FC Groningen

Frank Wormuth gaat een arbitragezaak aanspannen tegen FC Groningen. De 62-jarige coach werd ruim twee maanden geleden door de Eredivisionist ontslagen, maar heeft geen overeenstemming kunnen bereiken over een financiële vergoeding.

"Er is een juridisch verschil van inzicht over een bepaald onderdeel in het contract en dat willen we laten toetsen", aldus Wormuths zaakwaarnemer Roderik van Kerkhof maandag tegen RTV Noord.