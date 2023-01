Dyche moet Everton voor degradatie behoeden na ontslag Lampard

Everton heeft maandag Sean Dyche aangesteld als opvolger van de ontslagen trainer Frank Lampard. De 51-jarige Engelsman zocht een nieuwe klus nadat hij vorig seizoen vanwege slechte resultaten moest vertrekken bij Burnley.

Dyche moet bij Everton vol aan de bak om degradatie te voorkomen. 'The Toffees' staan met vijftien punten uit twintig wedstrijden voorlaatste in de Premier League. Alleen Southampton staat lager. Het verschil met de 'veilige' zeventiende plaats is twee punten.

De slechte resultaten leidden vorige week al tot het ontslag van Lampard bij Everton, dat hem een jaar geleden aanstelde.

Everton verspeelde de afgelopen twee wedstrijden in de Premier League kostbare punten door van concurrenten Southampton en West Ham United te verliezen. De club, die nooit degradeerde uit de in 1992 opgerichte Premier League, heeft een zwaar programma voor de boeg. Komende zaterdag speelt het in eigen huis tegen Arsenal, een week later volgt een confrontatie met Liverpool.

Dyche was met 9,5 jaar de langstzittende trainer ooit van Burnley. Onder zijn leiding promoveerde de ploeg naar de Premier League en eindigde zij in seizoen 2017/2018 zelfs als zevende. Daardoor mocht Burnley voor het eerst in 51 jaar Europees voetbal spelen. In april vorig jaar werd Dyche ontslagen door Burnley, dat enkele weken later degradeerde.