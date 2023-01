Oosterwolde verruilt Serie B-club Parma voor Turkse topclub Fenerbahçe

Delen via E-mail

Jayden Oosterwolde maakt de overstap van Parma naar Fenerbahçe. De Nederlandse verdediger tekende maandag een contract voor 4,5 seizoen bij de Turkse topclub.

De 21-jarige Oosterwolde brak in het seizoen 2020/2021 door bij FC Twente en maakte een jaar geleden de overstap naar Parma. Hij maakte als linksback een goede indruk bij de club van de 45-jarige doelman Gianluigi Buffon, al staat Parma momenteel slechts tiende in de Serie B.

Volgens Turkse media betaalt Fenerbahçe liefst 7 miljoen euro voor Oosterwolde. Dat is ook goed nieuws voor Twente.

Oosterwolde wordt de tweede Nederlander in de selectie van Fenerbahçe, dat momenteel tweede staat in de Turkse Süper Lig. Ferdi Kadioglu speelde achttien interlands voor Jong Oranje, maar is inmiddels international van Turkije.