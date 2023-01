FC Barcelona en Real Madrid treffen elkaar in halve finales Copa del Rey

Het FC Barcelona van Frenkie de Jong neemt het in de halve finales van de Copa del Rey op tegen Real Madrid, zo heeft de loting maandag bepaald. Het andere duel gaat tussen Athletic Club en Osasuna.

FC Barcelona en Real Madrid kwamen elkaar dit seizoen al twee keer tegen. De eerste ontmoeting in oktober in La Liga eindigde in een 3-1-overwinning voor de Madrilenen. Eerder deze maand in de finale van de Spaanse supercup waren de rollen omgedraaid en zegevierde Barcelona met 3-1.

Door deze loting voor de Copa del Rey spelen de twee rivalen dit seizoen nog drie keer tegen elkaar. De heenwedstrijd in de halve finales staat 8 februari op het programma in Madrid. De return wordt op 2 maart in Camp Nou gespeeld.

Na de krachtmetingen in het bekertoernooi staat op 19 maart in La Liga de laatste Clásico van het seizoen op het programma. FC Barcelona aast dan voor eigen publiek op revanche voor de competitienederlaag van eerder dit seizoen in Estadio Santiago Bernabéu.

De Copa del Rey werd vorig seizoen gewonnen door Real Betis, dat Valencia na een strafschoppenserie versloeg. Real Madrid strandde vorig seizoen in de kwartfinales van het bekertoernooi. Voor Barcelona waren de achtste finales al het eindstation. Beide grootmachten verloren destijds van Athletic.