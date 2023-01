John Heitinga wilde als trainer de weg der geleidelijkheid bewandelen, maar door de crisis bij Ajax lonkt voor hem mogelijk nu al de baan die hij zag als doel voor de lange termijn. De 39-jarige oud-verdediger staat ervoor open om hoofdtrainer van Ajax te blijven, al weet hij niet of hij er klaar voor is. En de vraag is wat de clubleiding wil.

Een foto van de ranglijst van de Eredivisie. Daarmee begon Heitinga zijn eerste wedstrijdbespreking als hoofdtrainer van Ajax. "Waarom? Omdat ik wilde dat iedereen zich realiseert waar we staan", vertelde hij een uur na de 1-4 overwinning tegen Excelsior.

"Ajax hoort niet op de vijfde plaats te staan. Ajax moet de Champions League halen. Maar als we dat willen bereiken, zal er iets moeten veranderen. Iedereen moet daar keihard voor werken."

Het zijn teksten die het goed doen bij de achterban, al kan Heitinga daar als kind van de club al weinig fout doen. Op zijn zevende kwam hij in de jeugdopleiding van de club terecht en daarna maakte hij bijna alles mee. "Ballenjongen, speler in het eerste, ik heb de aanvoerdersband gedragen, was jeugdtrainer en trainer van Jong Ajax. En nu zit ik hier voorlopig als trainer van Ajax", somt hij op. "Ik voel de waardering vanuit de club."

John Heitinga was zeventien jaar toen hij voor Ajax debuteerde in de Eredivisie. Hij kwam in de Klassieker in De Kuip als invaller in het veld. Foto: Pro Shots

Heitinga sprak maanden geleden al met clubleiding over andere rol

De opbouw klinkt logisch, alleen komt die laatste stap naar het hoofdtrainerschap veel sneller dan Heitinga had verwacht. En misschien ook wel dan goed voor hem is. Daar is de 87-voudig Oranje-international zich van bewust, al duurde dat wel even. Toen hij begin 2016 stopte al speler, was dat anders.

"Ik heb aardig wat interlands achter mijn naam en toch moest ik bijna onderaan beginnen bij de trainerscursus. Ik kan je zeggen: daar was ik destijds niet blij mee. Maar inmiddels weet ik dat het een ervaringsvak is. Ik moet meters maken, de weg der geleidelijkheid volgen. Probleem is alleen dat je nooit weet wanneer je de kans krijgt. Dat ondervind ik nu."

De clubleiding van Ajax wilde Heitinga maanden geleden al naar het eerste elftal halen, alleen dan als assistent van Alfred Schreuder. Hij bedankte, maar toen afgelopen week opnieuw het verzoek kwam, ging hij toch akkoord. Het scenario was dat hij afgelopen vrijdag voor het laatst op de bank zou zitten bij Jong Ajax, waarna hij zaterdag als assistent van Schreuder op het trainingsveld zou staan. Maar door het ontslag van Schreuder donderdagavond werd alles anders.

"Vrijdagochtend kreeg ik een belletje of ik naar De Toekomst wilde komen. De clubleiding wilde weer praten. De vraag was of ik het tot en met de wedstrijd tegen Excelsior als interim-coach wilde overnemen. Verder keken we niet. Ik heb er goed over nagedacht, maar het was ook een keuze op gevoel. Ik ben Ajacied. Als de club dit van mij vraagt, dan doe ik dat. En het technische verhaal klopte. Dat was ook belangrijk voor me."

In het seizoen 2015/2016 was John Heitinga ploeggenoot van Davy Klaassen, destijds de aanvoerder van Ajax. Foto: ANP

Heitinga gaat sowieso niet terug naar Jong Ajax

Met dat technische verhaal bedoelt Heitinga de garantie dat hij onderdeel blijft van de technische staf mocht Ajax de komende weken een nieuwe hoofdtrainer aanstellen. Hij gaat dan verder als assistent van die nieuwe trainer. "Nee, ik ga sowieso niet meer terug naar Jong Ajax. Ik blijft bij het eerste. Het is alleen aan de clubleiding in welke rol."

Maandag praat Heitinga weer met de directie. De kans lijkt groot dat hij zondag wederom als eindverantwoordelijke op de bank zit tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. En het is ook niet uitgesloten dat hij het seizoen op interim-basis afmaakt.

Heitinga staat ervoor open, al weet hij niet of hij er klaar voor is. "Wat je niet weet, weet je niet", zegt hij cryptisch. "Ik moet het meemaken. En dan nog, je kunt tactisch de beste trainer zijn die er is, maar uiteindelijk moeten de spelers het voor je doen."

John Heitinga kort voor zijn debuut als hoofdtrainer van Ajax. Foto: ANP

'Iedereen begint op nul'

Bijzonder is dat er met Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg twee keepers in de A-selectie zitten die ouder zijn dan Heitinga. En Davy Klaassen was aanvoerder toen Heitinga nog speler was van Ajax. "Maar dat maakt me niet uit. Goed is goed en slecht is slecht, en dat zeg ik ook. Wie er ook voor me staat."

Zijn werkwijze is nu ook niet wezenlijk anders dan bij Jong Ajax, waar spelers niet ouder waren dan 20, 21 jaar. "Dezelfde dingen zijn belangrijk voor mij. Normaal gedrag en discipline. Hard werken en het samen doen. En iedereen begint op nul."

Hij heeft nog wel contact gehad met Schreuder, al was van een serieuze overdracht waarschijnlijk geen sprake. "Ik heb hem gebeld na zijn ontslag. Ik was ervan uitgegaan dat we vanaf zaterdag samen zouden werken. Daar keek ik naar uit en dat heb ik hem ook gezegd. Maar ja, nu is de situatie anders. Of Alfred aangeslagen was? Natuurlijk, zo'n ontslag is pittig voor een trainer. Dat heb ik als speler vaak genoeg van dichtbij meegemaakt."

Heitinga zocht ook nog contact met Henk ten Cate, onder wie hij bij Ajax in 2006 en 2007 speelde. "Ik heb hem wat dingen gevraagd, ook over hoe hij dit nu zou aanpakken. De komende tijd wil ik meer ervaren trainers spreken. Nogmaals, dit is een ervaringsvak dus daar kan ik veel van leren. En het is natuurlijk ook een heel mooi vak. Ik ben trots dat de club mij gevraagd heeft, al was het misschien maar voor een wedstrijd. Ik moet ervan genieten."