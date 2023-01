Arnold blijft na 'exceptioneel WK' tot en met 2026 bondscoach van Australië

De Australische voetbalbond heeft maandag het contract van bondscoach Graham Arnold verlengd. De 59-jarige Australiër blijft tot en met het WK 2026 voor de groep staan.

Arnold werd na het WK 2018 aangesteld als bondscoach van Australië, waar hij Bert van Marwijk opvolgde. Onder de leiding van de Australiër plaatsten 'The Socceroos' zich via de play-offs voor het WK in Qatar, waar ze eind vorig jaar een goede indruk maakten.

Australië eindigde verdienstelijk als tweede in een groep met Frankrijk, Denemarken en Tunesië en plaatste zich voor de tweede keer in de historie voor de achtste finales van het WK. Daarin was Argentinië, de uiteindelijke wereldkampioen, met 2-1 te sterk.

"Het is exceptioneel wat Graham en zijn ploeg tijdens het WK hebben laten zien", zegt voorzitter Chris Nikou van de Australische voetbalbond. "We zijn trots dat we nog eens vier jaar van zijn diensten gebruik kunnen maken. We zijn ambitieus en verwachten dat de ploeg zich verder ontwikkelt."

Arnold, oud-speler van onder meer NAC Breda en Roda JC, is bezig aan zijn tweede termijn als bondscoach van Australië. Na het WK 2006 volgde hij Guus Hiddink op. Arnold was eerder assistent-trainer onder Hiddink, die op zijn beurt in de aanloop naar het WK in Qatar als assistent op de bank zat.

"Ik hou van Australië en van het Australische voetbal", zegt Arnold. "Niets kan tippen aan de trots die ik voelde over onze prestaties in Qatar. De honger om door te gaan in deze rol is nog nooit zo sterk geweest. Ik weet zeker dat we met deze groep nog veel meer kunnen bereiken."

Graham Arnold blijft tot en met het WK 2026 bondscoach van Australië. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen