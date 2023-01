Tiental PSG geeft zege diep in blessuretijd uit handen, ook Real morst punten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Paris Saint-Germain heeft zondag voor de derde keer dit kalenderjaar punten laten liggen in de Ligue 1. De koploper speelde door een late tegengoal met 1-1 gelijk tegen Stade de Reims. In Spanje liet Real Madrid thuis punten liggen tegen Real Sociedad: 0-0.

Neymar bracht PSG vroeg in de tweede helft op voorsprong in het Parc des Princes. Na een pass van Lionel Messi door het midden kwam de bal bij de Braziliaan, die doelman Yehvann Diouf omspeelde en raak schoot.

Nog geen tien minuten later moest PSG met tien man verder door een rode kaart voor Marco Verratti. De Italiaan, die na rust inviel, werd uit het veld gestuurd na een stevige tackle op Junya Ito.

PSG verzuimde de voorsprong uit te breiden, waardoor Stade de Reims mocht blijven hopen op een gelijkspel. Lange tijd leek dat er niet in te zitten, maar in de 96e minuut redde Folarin Balogun na een fraaie pass van Kamory Doumbia een punt voor de bezoekers.

Even daarvoor was invaller Mitchell van Bergen al dicht bij de gelijkmaker voor Reims. Azor Matusiwa speelde de hele wedstrijd voor de Noord-Franse formatie, waar Kaj Sierhuis niet tot de selectie behoorde.

Ondanks het puntenverlies blijft PSG koploper in de Ligue 1. De Parijzenaars hebben drie punten voorsprong op nummer twee RC Lens, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde bij Troyes.

In Spanje leed Real Madrid tegen Real Sociedad voor de vijfde keer dit seizoen puntenverlies. Dat was vooral te wijten aan Vinícius Júnior, die drie grote kansen liet liggen.

Na een kwartier verzuimde Vinícius de score te openen en op slag van rust faalde hij oog in oog met doelman Álex Remiro. De Braziliaan kreeg twintig minuten voor tijd opnieuw de kans op de openingstreffer, maar hij stuitte wederom op Remiro.

Bij Sociedad was de grootste kans voor Alexander Sørloth. De Noorse spits, die in het verleden voor FC Groningen speelde, verzuimde vroeg in de wedstrijd de score te openen.