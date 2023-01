Ajax-spelers zijn positief over Heitinga: 'Hij brengt energie in de groep'

John Heitinga lijkt een goede indruk te hebben gemaakt in zijn eerste dagen als trainer van Ajax. De spelers zijn na de 1-4-overwinning zondag bij Excelsior positief over de oud-verdediger, al zeggen ze niet onomstotelijk dat hij de eindverantwoordelijke moet blijven.

"Hij brengt enthousiasme en energie in de groep", vertelt Dusan Tadic, die tegen Excelsior als spits moest starten. "En hij is duidelijk naar de spelers. Ja, mijn eerste indrukken zijn goed. De fans zijn dol op Heitinga, merkte ik. Hij is een kind van de club."

Tadic werkte niet eerder samen met de de 39-jarige Heitinga, die het afgelopen anderhalf jaar trainer van Jong Ajax was. Eerder was hij coach van Ajax onder-17, onder-18 en onder-19, in de jaren dat Jurriën Timber nog in de jeugd speelde.

"Ik weet wat ik aan John heb", zegt Timber. "Hij was in de jeugd ook mijn trainer en toen heb ik grote stappen onder hem gezet. John is een heel goede trainer. Dat weten ze binnen Ajax ook. Maar de beslissing of hij hoofdtrainer moet blijven is niet aan mij. Ik moet het op het veld laten zien."

John Heitinga zat tegen Excelsior voor het eerst als eindverantwoordelijke op de bank. Foto: Pro Shots

'Dit is het moment om door te pakken'

Het is al zeker dat Heitinga bij het eerste elftal blijft, alleen de vraag is in welke rol. De 87-voudig Oranje-international gaat sowieso niet terug naar Jong Ajax. Als de clubleiding alsnog een vervanger aanstelt voor de ontslagen Alfred Schreuder, wordt Heitinga assistent-trainer. Maandag praat hij verder met de clubleiding.

"Het is niet aan mij dat te zeggen of Heitinga hoofdtrainer moet blijven", zegt Tadic, die zich daarmee aansluit bij Timber. "We zullen zien wat er gebeurt. Maar Heitinga heeft wel de kwaliteiten om hoofdtrainer te zijn."

Heitinga zelf staat ervoor open het seizoen af te maken als eindverantwoordelijke. Hij denkt dat Ajax, ondanks een tot dusver teleurstellend seizoen, de Champions League nog kan halen. Timber ziet zelfs kans op de titel.

"We moeten er als team in geloven dat we kampioen kunnen worden", zegt de verdediger. "Het staat dicht bij elkaar bovenin en je ziet dat er bijna altijd wel een topclub puntenverlies lijdt. Geen fouten meer maken nu. Dit is het moment om door te pakken."

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 19-42 (+27) AZ 19-40 (+16) PSV 19-38 (+24) Ajax 19-37 (+30) FC Twente 19-36 (+19)

