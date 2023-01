Imposante recordreeks Athletic-aanvaller Iñaki Williams na 251 duels ten einde

De indrukwekkende recordreeks van Athletic Club-aanvaller Iñaki Williams is na bijna zeven jaar ten einde. De Ghanees komt zondagavond voor het eerst in 251 competitiewedstrijden niet in actie voor de Baskische club.

De 28-jarige Williams mist de uitwedstrijd van Athletic tegen Celta de Vigo, die om 18.30 uur is begonnen. De zesvoudig international heeft last van een knieblessure.

Op 7 april 2016 liet Williams voor het laatst verstek gaan in La Liga. Daarna kwam hij maar liefst 251 duels op rij in actie in de Spaanse competitie. De voorbije jaren miste de spits meerdere keren bijna een wedstrijd, maar toch was hij telkens weer van de partij.

Geen enkele speler speelde zo veel duels op rij in La Liga als Williams. Hij nam het record in oktober 2021 over van Real Sociedad-verdediger Juan Antonio Larrañaga met zijn 203e opeenvolgende competitiewedstrijd.

Williams komt al bijna zijn hele carrière uit voor Athletic Club. Eind 2014 maakte de aanvaller zijn profdebuut en in totaal speelde hij 362 officiële wedstrijden, waarin hij tachtig keer scoorde. Dit seizoen was hij goed voor vijf doelpunten.

Athletic Club bezet de achtste plaats in La Liga. Celta de Vigo is terug te vinden op de negentiende en voorlaatste plaats.

