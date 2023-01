Heitinga genoot van debuut als Ajax-trainer: 'Maar heb me ook mateloos geërgerd'

John Heitinga kijkt redelijk tevreden terug op zijn eerste (en mogelijk enige) Eredivisie-wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax. De 39-jarige oud-verdediger zag zijn ploeg zondag met 1-4 winnen bij Excelsior, al duurde het tot zijn ergernis wel even tot de Amsterdammers het verschil maakten.

"We begonnen goed, maar daarna heb ik me mateloos geërgerd", vertelde Heitinga op de persconferentie in het Van Donge & De Roo Stadion.

"En dan met name aan ons eigen spel. We schoten de bal een paar keer zomaar in de voeten van een tegenstander, met enorme kansen voor Excelsior tot gevolg. En heb je gezien hoeveel corners Excelsior kreeg?"

Door goals van Dusan Tadic (penalty) en Davy Klaassen leidde Ajax halverwege tegen de verhouding in wel met 2-1. Na rust was de regerend landskampioen sterker en liep de score door treffers van Mohammed Kudus en Devyne Rensch verder op.

"Ik heb in de tweede helft een goed Ajax gezien", vervolgde Heitinga. "We waren dominant en bij vlagen oogde het fris."

Overleg tussen John Heitinga en Jurriën Timber tijdens het duel met Excelsior. Foto: Getty Images

'We moesten een reactie geven'

Met de zege in Rotterdam maakte Ajax een einde aan een historisch slechte reeks van zeven Eredivisie-wedstrijden zonder zege. Het resulteerde in het ontslag van trainer Alfred Schreuder en een selectie zonder vertrouwen, merkte Heitinga de afgelopen dagen.

"Het enige wat we nodig hadden was een resultaat tegen Excelsior. Winnen, dat is de enige manier om het vertrouwen terug te krijgen. Deze spelers kunnen stuk voor stuk goed voetballen, maar het ging nu echt om de punten. Ajax staat niet waar het hoort te staan en dus moesten we een reactie geven. Dat is gelukt."

De volgende wedstrijd van Ajax is over een week in Leeuwarden tegen SC Cambuur. Het is de vraag of Heitinga dan weer als eindverantwoordelijke op de bank zit.

Mocht Ajax een nieuwe trainer aanstellen, dan gaat Heitinga, die tot vrijdag trainer was van Jong Ajax, door als assistent bij de hoofdmacht. Maar het is ook niet uitgesloten dat de 87-voudig Oranje-international het seizoen afmaakt als hoofdcoach.

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 19-42 (+27) AZ 19-40 (+16) PSV 19-38 (+24) Ajax 19-37 (+30) FC Twente 19-36 (+19)

