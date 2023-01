Titelverdediger Liverpool uitgeschakeld in FA Cup door tegengoal in blessuretijd

Delen via E-mail

Liverpool is zondag verrassend uitgeschakeld in de vierde ronde van de FA Cup. Met Cody Gakpo en zonder de geblesseerde Virgil van Dijk verloor de titelverdediger met 2-1 van Brighton & Hove Albion.

Kaoru Mitoma maakte in de tweede minuut van de blessuretijd op fraaie wijze het winnende doelpunt. De Japanner nam een indirecte vrije trap van Pervis Estupiñan knap aan, zette de hele Liverpool-verdediging met een schijnbeweging op het verkeerde been en passeerde doelman Alisson.

Liverpool, waar Van Dijk al weken aan de kant staat met een hamstringblessure, was via Harvey Elliott na een half uur op voorsprong gekomen. Tien minuten later kwam de thuisploeg langszij door een goal van Lewis Dunk.