Volendam wint degradatiekraker en dient Groningen zevende nederlaag op rij toe

FC Groningen heeft zondag de zevende nederlaag op rij geleden in de Eredivisie. De ploeg van coach Dennis van der Ree ging in een doelpuntrijke wedstrijd onderuit bij concurrent FC Volendam: 3-2.

FC Groningen-debutant Matej Chalus ging in de eerste helft lelijk in de fout. De terugspeelbal van de Tsjechische verdediger op doelman Michael Verrips was te kort, waarna Gaetano Oristanio kon afwerken.