FC Groningen krijgt in Volendam volgende tik, concurrent Cambuur verliest ook

FC Groningen heeft zondag de zevende nederlaag op rij geleden in de Eredivisie. De ploeg van coach Dennis van der Ree verloor de degradatiekraker tegen FC Volendam met 3-2. Later op de dag ging concurrent SC Cambuur thuis tegen Fortuna Sittard eveneens onderuit: 1-2.

In Volendam ging FC Groningen-debutant Matej Chalus in de eerste helft lelijk in de fout. De terugspeelbal van de Tsjechische verdediger op doelman Michael Verrips was te kort, waarna Gaetano Oristanio kon afwerken: 1-0.

Johan Hove, een andere nieuweling bij FC Groningen, zette de bezoekers na rust op gelijke hoogte. Kort daarna was het weer de beurt aan FC Volendam via een rake kopbal van Calvin Twigt.

Ricardo Pepi zorgde een kwartier voor tijd voor de 2-2, maar Volendam ging alsnog met de drie punten aan de haal. Een van richting veranderde voorzet van Oristanio werd een prooi voor Robert Mühren, die bij de tweede paal alert reageerde: 3-2.

FC Volendam, dat donderdag al een punt overhield aan de uitwedstrijd tegen Ajax (1-1), klimt door de overwinning naar de vijftiende plek. De ploeg van trainer Wim Jonk ontvangt volgende week zaterdag nummer twee AZ.

FC Groningen blijft hekkensluiter, met vier punten achterstand op Volendam. Donderdag verloren de noorderlingen in eigen huis al met 0-1 van concurrent Cambuur. Groningen speelt de komende periode tegen FC Twente (5 februari), PSV (11 februari) en FC Emmen (18 februari).

Stand onder in de Eredivisie 15. FC Volendam 19-16 (-23)

16. FC Emmen 19-15 (-19)

17. SC Cambuur 19-12 (-18)

18. FC Groningen 19-12 (-20)

Cambuur geeft voorsprong uit handen

Cambuur heeft als nummer zeventien van de Eredivisie net zoveel punten als Groningen. De ploeg van trainer Sjors Ultee leek in de laatste Eredivisie-wedstrijd van het weekend op weg naar een zege op Fortuna Sittard, maar verloor alsnog.

Op het kunstgras in Leeuwarden opende Mees Hoedemakers na een half uur de score. De middenvelder van Cambuur was alert bij een lage voorzet en zorgde ervoor dat zijn ploeg met een voorsprong de rust in ging.

Na rust trok Fortuna de winst alsnog naar zich toe. De comeback kreeg gestalte vanaf de 72e minuut, toen Burak Yilmaz een strafschop benutte. Daar ging flink wat tumult aan vooraf, want scheidsrechter Jeroen Manschot gaf aanvankelijk Cambuur een penalty, maar de VAR attendeerde hem erop dat vlak daarvoor in het andere zestienmetergebied al een overtreding was gemaakt.

Vijf minuten voor tijd ging Fortuna met de zege aan de haal dankzij Iñigo Córdoba, die van dichtbij scoorde. In de extra tijd gaf Manschot een penalty aan Cambuur, maar opnieuw corrigeerde de VAR hem. Er bleek geen overtreding te zijn gemaakt.

Fortuna won midweeks al van sc Heerenveen en staat elfde. De Limburgers spelen in de volgende speelronde thuis tegen Sparta Rotterdam. Cambuur krijgt over een week Ajax op bezoek.

