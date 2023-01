Ajax maakt onder Heitinga einde aan dramatische reeks door Excelsior te verslaan

Ajax heeft zondag op bezoek bij Excelsior eindelijk weer een zege geboekt in de Eredivisie. De regerend landskampioen maakte onder leiding van interim-trainer John Heitinga een einde aan een historisch slechte reeks door met 1-4 te winnen.

Halverwege leidde Ajax met 1-2, al kregen de Rotterdammers veel betere kansen. In de vijftiende minuut benutte Dusan Tadic een strafschop (0-1), waarna Excelsior-middenvelder Couhaib Driouech drie grote mogelijkheden onbenut liet. In de 36e minuut scoorde de thuisploeg via Redouan El Yaakoubi alsnog.

Dankzij een treffer van Davy Klaassen nam Ajax vlak voor rust weer een voorsprong. In de tweede helft tekende Mohammed Kudus voor de 1-3. Met een marge van twee op scorebord kon Ajax de wedstrijd redelijk eenvoudig uitspelen. In de 83e minuut zette Devyne Rensch met een schitterende goal de 1-4-eindstand op het bord.

De winst op Excelsior is de eerste overwinning van Ajax in de Eredivisie sinds 22 oktober. Sindsdien werd onder trainer Alfred Schreuder zeven keer op rij niet gewonnen. Dat was voor het eerst in 58 jaar. Het koste Schreuder donderdag zijn baan.

Ajax doet door de overwinning op Excelsior meteen goede zaken onder Heitinga, want koploper Feyenoord (1-1 tegen FC Twente) en concurrent AZ (5-5 tegen FC Utrecht) verspeelden eerder dit weekend punten. De volgende wedstrijd van de Amsterdammers is zondag uit tegen SC Cambuur.

Top vijf Eredivisie 1. Feyenoord 19-42 (+27)

2. AZ 19-40 (+16)

3. PSV 19-38 (+24)

4. Ajax 19-37 (+30)

5. FC Twente 19-36 (+19)

John Heitinga debuteerde in Rotterdam als trainer van Ajax. Foto: Pro Shots

Heitinga zet Bassey op de bank

Heitinga voerde in zijn eerste wedstrijd als Ajax-trainer een paar wijzigingen door in de opstelling. Tadic begon tegen Excelsior in de spits en Kudus rechts voorin. Dat ging ten koste van Brian Brobbey. Een ander slachtoffer was Calvin Bassey. De Nigeriaan zat op de bank, omdat Heitinga op de linksbackpositie de voorkeur gaf aan Owen Wijndal.

Het duurde een kwartier voor Ajax voor het eerst scoorde onder Heitinga. Tadic benutte overtuigend een strafschop na een overtreding van Sven Nieuwpoort op Klaassen. Zo stond Ajax eindelijk weer eens op voorsprong in de Eredivisie.

Toch kon Heitinga niet tevreden zijn, want achterin oogde Ajax wankel. Tot drie keer toe kreeg Driouech een enorme kans. De jonge flankspeler van Excelsior schoot oog in oog met Ajax-doelman Gerónimo Rulli op de paal, terwijl zijn andere twee mogelijkheden net naast gingen.

Het kon niet goed blijven gaan voor het kwetsbare Ajax. In de 36e minuut kopte

El Yaakoubi een voorzet van Driouech binnen: 1-1. Excelsior verdiende misschien wel meer, maar het was Ajax dat met een voorsprong ging rusten. Klaassen scoorde met een laag schot in de hoek.

Gerónimo Rulli keepte een sterke wedstrijd. Foto: Pro Shots

Eerste kans na rust is voor Excelsior

In de tweede helft overtuigde Ajax aanvankelijk opnieuw niet. De eerste grote kans was dan ook voor Excelsior-verdediger Maxime Awoudja, die zijn kopbal gekeerd zag worden door Rulli.

Aan de andere kant was het in de 61e minuut wél raak. Kudus kreeg alle ruimte en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied hard binnen: 1-3. Zo was het beslist in het Van Donge & De Roo Stadion.

Ajax kon de wedstrijd eenvoudig uitspelen en werken aan het zelfvertrouwen. Hoogtepunt was de 1-4 van Rensch. De verdediger krulde de bal vanaf de zijkant prachtig in de verre hoek en zorgde zo voor een mooi slotakkoord in de eerste wedstrijd van Ajax onder Heitinga.

Eerder

Aanbevolen artikelen