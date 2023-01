Stengs krijgt rood voor vuistslag bij remise Antwerp, Lang scoort bij zege Club

Calvin Stengs heeft zondag een rode kaart gekregen bij het doelpuntloze gelijkspel van Royal Antwerp tegen Anderlecht. De Nederlander moest na een uur spelen inrukken na een vuistslag in de richting van tegenstander Amadou Diawara. Noa Lang scoorde bij een zege van Club Brugge.

Stengs wilde een counter inluiden, maar werd even gehinderd door Diawara. De 24-jarige aanvaller verloor zijn zelfbeheersing en haalde uit, zonder de middenvelder echt te raken. De scheidsrechter aarzelde niet en gaf rood.

Anderlecht eindigde de wedstrijd ook met tien man. Benito Raman kreeg twee keer geel en moest een kwartier voor tijd het veld verlaten. Bij Anderlecht stond de Nederlandse doelman Bart Verbruggen de hele wedstrijd onder de lat.

Bij Antwerp maakte de van Lokomotiv Moskou gehuurde Gyrano Kerk zijn debuut. Hij verving Vincent Janssen, die vanwege zijn vijfde gele kaart van het seizoen geschorst was. Jurgen Ekkelenkamp was de derde Nederlander in de basis bij Antwerp.

De ploeg van Mark van Bommel schiet weinig op met het gelijkspel. Antwerp staat derde in de Belgische competitie, met negen punten achterstand op nummer één Genk. De koploper heeft bovendien twee duels minder gespeeld.

Later op de dag opende Lang in de zevende minuut de score voor Club Brugge in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Zulte Waregem. Op slag van rust zorgde Hans Vanaken op aangeven van Björn Meijer voor de tweede goal van de Bruggelingen, die vierde staan.

Dallinga leidt Toulouse naar winst

In de Franse Ligue 1 eiste Thijs Dallinga een hoofdrol voor zich op. De Nederlandse spits maakte beide doelpunten voor Toulouse in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen RC Strasbourg.

Dallinga vond in de achttiende minuut voor het eerst het doel, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Zeven minuten later was hij uit een rebound wel trefzeker, kort nadat Kevin Gameiro Strasbourg op voorsprong had gebracht.

Vroeg in de tweede helft maakte Dallinga met het hoofd ook de winnende treffer. De oud-speler van onder meer Excelsior speelde net als Branco van den Boomen en Stijn Spierings de hele wedstrijd mee bij middenmoter Toulouse. Bij laagvlieger Strasbourg kreeg Gameiro in blessuretijd twee keer geel.

